Milan, Nosotti: “Questa squadra ha consapevolezza mista a leggerezza”

Il giornalista Marco Nosotti ha parlato di questo finale di stagione di un Milan che ha consapevolezza e leggerezza nell'affrontare le partite

"Il Milan è avanti nello scontro diretto, questo può aiutare in caso di arrivo a pari punti. Credo che ogni partita necessiterà di preparazione tecnico-tattica e psicologica a sé. La cosa è che mi piace di questa squadra è che c’è una consapevolezza mista ad una leggerezza che diventa concentrazione alta e positiva nel momento in cui vai in campo”. Ecco le Top News di ieri sul Milan: Mino Raiola non ce la fa, Sven Botman esce allo scoperto