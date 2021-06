Milan, Nocerino su Tonali: “Non tutti i giovani sono pronti, ma è molto forte”

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato delle difficoltà di Sandro Tonali nel suo primo anno rossonero. Il suo pensiero

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato delle difficoltà di Sandro Tonali nel suo primo anno rossonero. Queste le dichiarazioni nel corso dell'intervento sul canale Twitch ufficiale del Diavolo: "Non tutti i giovani sono pronti. Kessie e Bennacer hanno avuto un’annata importante. L’anno prossimo con la Champions magari sono più partite, le cose possono cambiare. Non discuto le sue qualità. È il futuro della Nazionale, è molto forte. Ha bisogno di tempo come tutti i giovani che giocano nelle grandi squadre". Il Milan segue Amine Adli: questa la nostra esclusiva con il giornalista francese per gli ultimi aggiornamenti