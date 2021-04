Milan, Nocerino: “Senza Champions sarebbe una stagione fallimentare”

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato della stagione del Milan. Fallimento in caso di Champions? Le dichiarazioni

Senza Champions andrebbe giudicata fallimentare la stagione del Milan? "Vedendo come sono partiti penso proprio di sì. Sono primi o secondi dall'inizio, e io adesso di vederli arrivare quinti non potrei proprio immaginarmelo. Per quanto hanno fatto sarebbe un peccato, da mangiarsi le mani. Mi auguro riescano in uno sprint finale, più fisico che mentale, tanto le partite sono poche. Spero arrivino in Champions perché se lo meritano ma parlerà il campo".