Milan, Nocerino: “Donnarumma è come un attaccante da 20 gol”

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al canale Twitch di 'Calciomercato.com': "Io ci parlo con Gigio, siamo molto amici. Io vi dico una cosa: a prescindere da tutto, come potenziale, come età, come... tutto, è il portiere più forte del mondo. A quell'età quelle cose le faceva solo Buffon, poi se tu fai un rinnovo a Donnarumma non devi pensare al portiere per 15 anni. Questo portiere è come un attaccante da 20 gol. Spero che s possa trovare un punto d'incontro, spero che il Milan si possa qualificare in Champions perché entrambi devono giocare questo partite qua. L'augurio è che possano trovare un punto d'incontro e che possano andare avanti per molti anni. Poi, la decisione non la conosco. Trovare un portiere così, in questo momento, è impossibile: 300 partite a 21 anni, non sono poche. Per come gioca, per le qualità: io un portiere così non lo vedo da nessuna parte".