Milan, Fernandez: “Dall’Argentina vedono Retegui in rossonero”

Nicolas Fernandez, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarai in merito alla possibilità che Mateo Retegui possa vestire la maglia del Milan

Intervistato ai microfoni di TMW Nicolas Fernandez , giornalista di Planeta Futbol ha rilasciato alcune dichiarazioni in modo particolare su Mateo Retegui , che dall'Argentina vedono molto vicino al Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Sulle qualità tecniche: "Ha fiuto per il gol, velocità e opportunismo. Si muove bene nell'area. Dall'altra parte è un giocatore che deve essere sempre rifornito di palloni, ma penso che con la qualità che ha la nazionale italiana ha più possibilità di essere servito".

Sul giocatore a cui somiglia: "A me personalmente ricorda Cassano, per la tecnica di base".

Se è pronto per il calcio italiano:"Il giocatore dall'opinione pubblica è molto considerato, siamo certi che sia pronto per la Serie A. Lo vedo bene in una squadra rossonera".