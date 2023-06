Milan, Nicol: “Pulisic? Giocatore di talento, ma non lo ha fatto vedere”

Stevie Nicol , ex calciatore scozzese che in carriera ha vestito, tra le altre, la maglia del Liverpool, ha parlato di Pulisic, esterno del Chelsea che potrebbe essere un obiettivo del calciomercato del Milan. Ecco le sue parole a ESPN.

"Da quanto tempo Pulisic è qui? Cosa ha fatto al Chelsea per arrivare al Newcastle, che tra l'altro è tra le prime quattro e giocherà in Champions League? Christian, sfortunatamente, non ha fatto nulla negli ultimi tre o quattro anni. Penso che sia un giocatore di talento, ma non lo ha fatto vedere da quando è arrivato al Chelsea".