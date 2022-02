Milan, Nesta: “Maldini ha un’intelligenza superiore alla media”

Alessandro Nesta ha parlato dei movimenti di calciomercato delle big di Serie A. Niente pazzie per il Milan, elogi per Paolo Maldini

L'ex difensore rossonero Alessandro Nesta ha parlato dei movimenti di calciomercato delle big di Serie A. Il Milan non ha fatto pazzie, ma può contare sull'intelligenza superiore alla media di Paolo Maldini. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Le milanesi hanno fatto quello che potevano. L’Inter con Robin Gosens, esterno che serviva, e Felipe Caicedo, uomo di Simone Inzaghi. Il Milan in questa fase non può fare pazzie e si affida alle idee dei dirigenti, che ultimamente sono state vincenti. Paolo Maldini ha un’intelligenza superiore alla media. E poi la Juventus: c’era confusione e aveva bisogno di un grande colpo, ma per me resta un’incognita: non è detto che un giocatore, anche se bravissimo, sistemi tutto e subito". Segui con noi il live testuale del derby Inter-Milan in corso a San Siro