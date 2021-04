Milan, Nerozzi: “Donnarumma alla Juve difficile, ma non è fantascienza”

Massimiliano Nerozzi, giornalista del 'Corriere della Sera', ha parlato del possibile passaggio alla Juventus di Gianluigi Donnarumma

Massimiliano Nerozzi, giornalista del 'Corriere della Sera', ha parlato del possibile passaggio alla Juventus di Gianluigi Donnarumma. Questo il suo pensiero espresso ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Donnarumma alla Juventus è difficile, ma non è fantascienza. Una mossa ce la vedo più dalla parte di Raiola che della Juve. E' una possibilità perché Szczesny ha un discreto mercato in Premier. La versione della Juve è che Raiola sia venuto a trovare De Ligt per il quale c'è una clausola dal 2022 per cui potrebbe andar via per 150 milioni". Via Donnarumma? Il Milan ha già scelto il suo erede. Scoprilo qui >>>