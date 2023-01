Milan, Nela: “Napoli lontano anche per colpa delle milanesi”

"E' un campionato strano, ma possono dirlo anche le altre. Chi non mi aspettavo di vedere lì è l'Atalanta. Il vuoto che c'è sotto il Napoli è dovuto anche all'andamento delle milanesi che sono andate in crisi altalenante e dall'inizio della Juventus che adesso ha subito la penalizzazione. La regolarità ce l'hanno avuta solo gli azzurri e la posizione in classifica è meritata". Milan, che tracollo: è quello messo peggio per la Champions League