Milan, Nasti: “Ibrahimovic mi ha fatto capire quanto conta ogni dettaglio”

Le parole di Marco Nasti

Sulla stagione: "La prima parte di stagione è stata molto difficile. Ho faticato ad abituarmi all’intensità della serie B. Voglio ringraziare pubblicamente Michele Rigione. È il nostro capitano e per quanto mi riguarda è stato di fondamentale importanza per me. Dal primo giorno ha sempre cercato di aiutarmi e ha sempre creduto in me".