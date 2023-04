Milan-Napoli, Viridis: “Monumento a Giroud. Leao mi ricorda…”

L'ex attaccante rossonero Pietro Paolo Virdis , ha parlato della prossima partita tra Milan e Napoli , valida per l'andata dei quarti di Champions League. Ecco le sue parole a Sky.

Sulla sfida di 35 anni fa: "Quella partita avveniva dopo una lunghissima rincorsa. Il Napoli era avanti, e noi siamo partiti credendoci. Sacchi ci dava delle certezze, mandava sempre qualcuno a vedere gli allenamenti e ci diceva che avevano un piccolo calo. Noi abbiamo vissuto su questa idea del piccolo calo. Arriviamo poi allo scontro diretto attaccati e siamo riusciti a vincere in casa loro facendo una partita fantastica, anche se non fu decisiva perché ci furono ancora 2-3 partite. Noi pareggiamo con la Juve in casa, il Napoli perse… A poco a poco riuscimmo ad arrivare a quello scudetto tanto agognato".