Milan-Napoli, Rijkaard: “Partita speciale. Che sfide con Careca e Maradona”

Frank Rijkaard, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in vista del match Milan-Napoli, in programma nella giornata di domani, martedì 29 ottobre, alle ore 20:45, allo stadio San Siro. L'olandese, che questa sfida l'ha giocata tante volte, ha ammesso come l'abbia sempre vissuta come una partita speciale. Non solo perché ha ricordato gli incontri con due campioni del calibro di Careca e Maradona.