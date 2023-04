Milan-Napoli, Panucci: “Giroud potrebbe essere l’uomo decisivo”

Christian Panucci ha parlato in vista di Milan-Napoli di Champions League, ipotizzando come Olivier Giroud possa essere l'uomo decisivo

Le parole di Christian Panucci in vista di Milan-Napoli

"Dico Milan, li vedo belli carichi, è importante che facciano bene a San Siro per assicurarsi la qualificazione. Giroud potrebbe essere l'uomo decisivo. Le partite di Champions sono molto diverse dal campionato, ma il Milan dopo la vittoria a Napoli per 4-0 ha portato grande consapevolezza e accresciuto l'autostima, che servirà sicuramente anche in questo contesto".