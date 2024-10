Adani: “Napoli? Solo Milan e Juventus hanno vinto lo scudetto senza coppe”

Intervistato a Radio Manà Manà Sport, Daniele Adani ha parlato del Napoli in vista della corsa scudetto, citando anche Juventus e Milan: "Ho visto una statistica che dice dal 1990-91 solo tre squadre hanno vinto lo scudetto senza coppe ed è successo col Milan e con la Juve. Non è scontato che possa vincere lo scudetto, ma sta facendo bene. Mi sembra il solito Conte, ma con un senso dell'impresa più rimarcato con una grande serenità. L'impresa gli sembra fattibile, è partito bene anche se ora ha un calendario difficile".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sulla sfida fra Roma e Inter: "La considerazione è centrata sull'attitudine del calcio di Juric, la sua capacità di accorciare e soffocare è nota. Bisogna vedere se è nelle corde della Roma. Al Torino c'erano grandi corse da parte degli attaccanti, la situazione a Roma è diversa. Bisogna trovare un compromesso. L'Inter ti porta a muoverti a vuoto, il Milan non si è fatto portare in giro ed è riuscito a fare la sua partita ma non generale non è facile".