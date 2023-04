Milan-Napoli, Galli elogia Krunic: “È il simbolo del calcio di Pioli”

In vista del match che andrà in scena mercoledì 12 aprile tra Milan e Napoli e valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League, il doppio ex Giovanni Galli ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Oltre a dare una percentuale circa le probabilità di passaggio del turno, l'ex portiere ha voluto indicare come possibile sorpresa Rade Krunic, definendolo il simbolo del calcio di Stefano Pioli. Di seguito le sue parole a riguardo.