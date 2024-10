Milan-Napoli, Fonseca: “Non possiamo subire questo tipo di gol”

Sulla preoccupazione: "La mia preoccupazione è che abbiamo preso dei gol che non possiamo prendere contro una squadra come il Napoli. Non è facile quando ci sono dieci giocatori in area trovare spazio. Noi abbiamo creato e abbiamo cercato di segnare. La squadra ha avuto sempre il pallino del gioco nella metà campo offensiva, non abbiamo lasciato il Napoli uscire".