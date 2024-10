Milan-Napoli, Eranio: “Dura senza Theo e Reijnders. Fonseca? Non sono convinto …”

Milan-Napoli, Eranio svela il dubbio su Fonseca: "Non so se ..."

"Un Napoli già così pronto ed in vetta alla classifica? Si parte dal presupposto che se prendi Conte sai che l’asticella si alza, l’anno scorso era un Napoli troppo brutto per essere vero. Stranamente è arrivato decimo nonostante avesse ottima qualità. Spalletti forse aveva capito che il gruppo era scarico e per questo è andato via dopo lo scudetto. Però dobbiamo riconoscere enormi meriti ad Antonio Conte che ha dato nuovi stimoli a questo gruppo. Credo che siano i favoriti per la vittoria finale anche perché senza Coppa alla fine sono 12 partite in meno che giochi. Anche il Milan ha allestito una squadra competitiva e sono convinto che lotterà fino alla fine per lo scudetto. Ho qualche dubbio sul cammino della squadra di Fonseca in Europa non so se riuscirà a continuare su questa linea grande qualità, il calendario è impegnativo e sono l’allenatore è nuovo".