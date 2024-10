Milan-Napoli, la Curva Sud torna a parlare: e fa una annuncio importante

La Curva Sud rossonera è tornata a parlare in vista di Milan-Napoli: ecco l'annuncio importantissimo fatto dalla frangia della tifoseria

Fabio Barera Redattore 28 ottobre 2024 (modifica il 28 ottobre 2024 | 21:19)

La Curva Sud del Milan è tornata a parlare in vista della sfida contro il Napoli, che si giocherà nella giornata di domani, martedì 29 ottobre, alle ore 20:45. Come noto, infatti, la storica frangia della tifoseria rossonera, nelle ultime uscite, ha deciso di non tifare nemmeno la squadra, per lanciare un segnale alla società. Un atto, unito anche alla decisione di non esporre striscioni, bandiere o vessilli, che è stato portato avanti per diversi match.

Nel comunicato emesso nella giornata odierna si conferma questa tendenza del non esporre alcuno striscione della Curva Sud. Rispetto alle ultime gare, però, si tornerà a cantare per sostenere la squadra in occasione di Milan-Napoli. Un passo avanti, quindi, forse dovuto agli ultimi risultati.

Milan-Napoli, la Curva Sud ancora senza striscioni: ma c'è un annuncio in controtendenza — "Per Milan-Napoli continua il divieto di esposizione di alcuni striscioni dei gruppi della Curva Sud. Avremo dunque ancora una volta la curva spoglia dei nostri vessilli: niente striscioni, bandiere e stendardi. Per non far mancare il nostro sostegno ai ragazzi in una partita molto importante abbiamo comunque deciso di tornare a tifare dal 1° minuto. Avanti rossoneri, avanti banditi, sempre con il Milan nel cuore".