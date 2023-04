Cassano: “Quella tra Napoli e Milan non è stata una partita veritiera”

Intervenuto ai microfoni della BoboTv, su Twitch, Antonio Cassano è tornato a parlare del Milan dopo la bella vittoria per 0-4 ai danni del Napoli. L'ex giocatore dell'Inter ha commentato la sconfitta dei ragazzi di Luciano Spalletti, definendola non veritiera e stimolante per il doppio incrocio di Champions League proprio contro i rossoneri: "Tra Napoli e Milan finirà con due goal di scarto, facile per il Napoli. Tra due settimane diremo che questa partita ha fatto bene al Napoli e male al Milan. Napoli-Milan non è stata una partita veritiera".