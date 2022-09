Milan-Napoli, Calaiò: “Firmerei per un risultato di parità”

Le dichiarazioni rilasciate a Tv Luna dall'ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, in vista del match di questa sera contro il Milan

Anche l'ex attaccante del Napoli , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al big match di questa sera contro il Milan nel big match della settima giornata di Serie A.

"Non sarà una partita facile, firmerei per un pareggio. Anche il Milan sta attraversando un bel momento e sicuramente faranno di tutto per ottenere un buon risultato davanti ai propri tifosi". Così Emanuele Calaiò ai microfoni di Tv Luna. Segui qui il live testuale di Milan-Napoli.