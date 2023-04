Milan-Napoli, Brocchi: “Difficile trovare una favorita”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha intervistato ex giocatori di Milan e Napoli: ecco le parole di Brocchi

Milan-Napoli , l'andata dei quarti di Champions League tra le due squadre italiane. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha intervistato gli ex giocatori dei rossoneri e dei partenopei. Ecco le parole di Christian Borcchi .

"È molto difficile indicare un favorito, il Napoli in A ha fatto sicuramente di più ma la Champions è diversa. Sarà favorito chi reggerà meglio l’impatto emotivo. Fattori chiave? Quando nel Milan girano Theo e Leao, la squadra diventa devastante, mentre nel Napoli il collettivo è incredibile. Tutti, di sicuro, non devono darsi troppe aspettative: non è la partita della vita ma “solo” una grandissima partita, da giocare con spregiudicatezza. Questo marca la differenza tra campioni e giocatori normali". Milan-Napoli, sfida di classe: Leao contro Kvaratskhelia