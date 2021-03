Milan-Napoli, Baiocchini: “In dubbio la presenza di Calabria” | News

Calabria in dubbio per Milan-Napoli

Stando a quanto riferito dall’inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini, è in dubbio la presenza di Davide Calabria per la gara di domenica tra Milan e Napoli. “Ieri Calabria ha subito una botta ed è uscito anzitempo nel match contro il Manchester. Oggi non si è allenato. Pioli però ha recuperato Calhanoglu e Theo Hernandez. Potrebbe farcela Rebic, mentre ancora differenzato per Ibrahimovic, Bennacer e Mandzukic”. Intanto Tonali ha parlato ai microfoni di Milan TV.