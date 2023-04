Milan-Napoli, Agostini: “La sconfitta non ha lasciato segni”

Massimo Agostini, ex attaccante di Milan e Napoli, ha parlato della prossima sfida tra le due squadre in Champions

"La sconfitta contro il Milan non ha lasciato segni, il Napoli lo ha dimostrato a Lecce. La squadra di Spalletti viaggia con serenità al primo posto e può programmare la settimana tra campionato e Champions. A Lecce si è rivisto il suo calcio, magari è meno propositivo, tuttavia è cinico. E lo 0-0 del Milan dimostra che c’è tensione per programmare il finale di campionato e la sfida in Champions col Napoli, il loro cammino è più complicato. Il Napoli ha ripreso il suo cammino senza problemi".

Sull'assenza di Osimhen: "Fa più rumore perché Raspadori ha avuto dei problemini. Simeone ha giocato poco e quando ti ritrovi ad essere titolare per dimostrare il tuo valore a volte puoi avere dei problemi. L'assenza di Victor in questo modo viene amplificata, ma le alternative di Spalletti sono importanti. Io non mi preoccuperei, il Napoli ha fisionomia bene impostata e una sconfitta pesante con il Milan non scalfirà le sicurezze dei calciatori. Ho la certezza che mercoledì prossimo vedremo un Napoli diverso da quello che ha perso 4-0 al Maradona".