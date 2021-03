Milan-Napoli, agente Lozano: “Contro il Milan ci sarà” | News

Milan-Napoli: Lozano a disposizione di Gattuso

Intervenuto ai microfoni di Minutidirecupero.it, il procuratore di Lozano ha parlato del suo assistito e della sfida di domenica tra Milan e Napoli. “Lozano col Milan ci sarà e credo che potrà giocare anche qualche minuto. So che è molto entusiasta di questo ritorno in campo, ma per il tipo di infortunio subito il suo rientro dovrà essere graduale. A ‘San Siro’ non lo vedremo sicuramente in campo per 90 minuti, ma credo che potrà giocare uno spezzone di gara per tornare a prendere confidenza con il campo”. Intanto Maldini punta un giocatore del Liverpool in scadenza di contratto.