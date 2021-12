Milan-Napoli 0-1, Marelli: “Non c’è contatto, Giroud è a terra”

L'ex arbitro Luca Marelli, nel corso di Milan-Napoli, ha dato la sua interpretazione sul fuorigioco fischiato in occasione del gol annullato

L'ex arbitro Luca Marelli, nel corso di Milan-Napoli, ha dato la sua interpretazione sul fuorigioco fischiato in occasione del gol annullato. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su DAZN: "L'episodio è molto particolare. Ieri, a Bergamo, Palomino ha mosso la sua mano verso Cristante, creando un contatto. In questo caso non c'è stato un contatto, Giroud è a terra. L' on field review è corretto, doveva giudicare Massa, ma non è un contrasto come quello di ieri. Si è creato perché Giroud non poteva essere altrove. Il fuorigioco c'è, ma il dibattito rimane sull'impatto perché Giroud non poteva essere altrove". Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>