Milan-Napoli 0-1, Florenzi: “Rimessa laterale e gol Kessie, che rimpianti!”

Alessandro Florenzi, esterno rossonero, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Queste le dichiarazioni: "E' mancato l'ultimo tassello per pareggiare questa partita, usciamo da San Siro con tanti rimpianti, sia per il gol preso a freddo, che arriva da una rimessa laterale per noi e data a loro, sia per il gol di Franck, in cui è stato fischiato un fuorigioco "ambiguo", ma l'arbitro ha preso questa decisione e noi possiamo prenderne solamente atto".