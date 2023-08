Milan, Musah: “Ho parlato con Pulisic, si è congratulato con me”

Su Pulisic:"Abbiamo parlato con Pulisic, si è congratulato che ho firmato. Sono molto felice che adesso possiamo giocare in squadra insieme oltre che in Nazionale. Ci sono tantissimi giocatori del Milan che mi piacevano,c come Clarence Seedorf, Pato, Ronaldinho. Mio fratello è tifoso del Milan, per questo conosco così tanto del club. Ho visto i numeri disponibili e l'80 era libero. Mi ricordo che Ronaldinho l'aveva al Milan e sarà molto speciale indossarla". LEGGI ANCHE: Milan, l'importanza del rinnovo di Maignan >>>