Milan, Musah: “Pioli sta avendo un grande impatto sulla mia crescita”

Uno dei nuovi arrivati in casa Milan è Yunus Musah , mediano statunitense. Il centrocampista ha parlato in una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto delle sue parole su Pioli ( QUI TUTTE LE DICHIARAZIONI ).

"Il Mister mi sta aiutando tantissimo, adattarsi a nuovi ruoli in un sistema diverso non è semplice ma senza dubbio coach Pioli sta avendo un grande impatto sulla mia crescita come giocatore. Sono davvero contento di averlo come allenatore".