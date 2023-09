Milan, Musah: “Prime settimane fantastiche. Mi sto mettendo alla prova”

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle sue prime settimane in rossonero

Le sue prime settimane al Milan: "È stato fantastico. Ci sono tanti grandi giocatori in squadra, la concorrenza è alta, quindi questa è un'opportunità per me di migliorare e mettermi alla prova". LEGGI ANCHE: Inter-Milan, tutti gli 'eroi' di un giorno >>>