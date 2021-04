Milan, Muntari: “Kessie? L’ho incontrato quando era all’Atalanta. Fiero di lui”

Sulley Muntari, ex centrocampista del Milan, ha parlato delle qualità di Franck Kessie. Queste le dichiarazioni del ghanese

Sulley Muntari, ex centrocampista del Milan, ha parlato delle qualità di Franck Kessie. Queste le dichiarazioni ai microfoni del canale tematico rossonero: "Kessie? L'ho incontrato una volta in campo quando era ancora all'Atalanta. Ha umiltà, parla poco e lavora tanto. Accanto a lui ci sono tanti giocatori che lo aiutano. Sono fiero di lui".