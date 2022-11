Milan, Mudingayi: “Vranckx? Deve solo lavorare, farà vedere il suo valore”

Vranckx, titolare del Belgio U21, ha trovato poco spazio

"Lui ha bisogno di lavorare e piano piano farà vedere il suo valore. Pioli vede i calciatori tutti i giorni, sa quando uno può scendere in campo. Spetta solamente a lui valutarne la crescita, allenamento dopo allenamento. Il compito del ragazzo è quello di lavorare: dovrà farsi trovare pronto per quando verrà chiamato in causa". Higuain e il raptus isterico contro la Juventus: la crisi e l'addio al Milan