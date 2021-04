Milan, Moscardelli: “Pioli? Sta raccogliendo i frutti del suo lavoro”

L'ex attaccante Davide Moscardelli, intervistato da calciomercato.com, ha parlato di Stefano Pioli, allenatore del Milan

L'ex attaccante Davide Moscardelli ha rilasciato un'intervista al portale calciomercato.com. Moscardelli ha parlato anche di Stefano Pioli, tecnico del Milan. Ecco cosa ha detto: "L'ho avuto per tre anni, è l'allenatore con cui ho lavorato di più. C'erano già i presupposti per diventare un allenatore da big, l'ho visto evolversi e cambiare le sue idee anche in diverse categorie. E' migliorato, ha cambiato qualcosa e sta raccogliendo il frutto del lavoro che ora sta pagando".