Milan, Moretto svela: “I rossoneri hanno chiamato per sondare Conte”

Il mercato degli allenatori è in fermento, e il Milan è al centro del grandissimo vortice. Il noto esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fornito degli aggiornamenti sulla ricerca di quello che sarà il nuovo condottiero rossonero. Le sue parole accendono i riflettori su una situazione molto complessa, che vede il club di meneghino impegnato in una sorta di corsa contro il tempo per definire la guida tecnica. Ecco, di seguito, le sue parole: