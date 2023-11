Moratti: “Milan indecifrabile. A momenti bellissimo, poi ha fragilità”

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, si è concesso hai microfoni di Radio Rai e ha detto la sua sul Milan

Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Radio Rai ha detto al sua sul Milan. L'imprenditore ha dichiarato: "È indecifrabile. In alcuni momenti sembra una bellissima squadra e poi ha delle fragilità". "Ha dei giocatori non conosciutissimi, merito a Pioli che li ha fatti rendere" ha concluso.