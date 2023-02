Milan, Moratti sicuro: “In Champions League può fare strada”

L'ex presidente dell' Inter , Massimo Moratti , intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della Champions League , alla vigilia del match dei nerazzurri contro il Porto , e delle squadre italiane in Europa. Ecco le sue parole: "Sapere che l’Inter è stata ultima squadra italiana a vincere mi inorgoglisce, ma la vita va avanti e spero che la tendenza recente del nostro calcio si inverta. Questa poi è una stagione anomala, senza avversari imbattibili, e anche Milan e Napoli possono fare strada. Il Napoli non è più una sorpresa nemmeno in Europa".

Moratti ha poi continuato, commentando il recente periodo altalenante dei rossoneri e sperando in un buon risultato per il match di ritorno contro il Tottenham: "Il Milan a volte sembra giocare con facilità, altre pare avere difficoltà grandissime. Vediamo quale delle due scenderà in campo a Londra. Il nostro calcio deve tornare protagonista anche in Europa".