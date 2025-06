"Era cominciata bene poi è cambiato tutto... Allegri? Lo sento spesso". Alvaro Morata , attaccante del Milan in prestito al Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il racconto della sua stagione in rossonero e non solo. Ecco le sue parole: " Sono successe tante cose , alcune troppo veloci, complicate da gestire per me, però alla fine sono contento".

Arrivato al Milan con tanta energia e da campione d'Europa con la Spagna: "Sì, e secondo me abbiamo fatto anche grandi partite, le cose non stavano andando così male come sembrava o si diceva. Poi però là dentro sono successe cose che non avevo mai vissuto in carriera e che preferisco tenere per me, non mi sentivo più a mio agio e prima di diventare un problema me ne sono andato".