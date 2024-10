Marchegiani: “Morata? Al Milan si è assunto una grande responsabilità”

Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato del Milan e dell'importanza di un giocatore come Alvaro Morata

Intervenuto a Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato del Milan e dell'importanza di un giocatore come Alvaro Morata: "Morata si è presentato bene come ruolo che ha voluto assumere all’interno di un club blasonato come il Milan".