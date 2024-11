Milan, Morata: “Kaká? Mia sorella mi regalò la maglia. Ricordo tutto di lui”

Álvaro Morata, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'The Athletic'. Su Ricardo Kaká, ex fuoriclasse rossonero, ha detto: "Mia sorella mi ha regalato la maglia di Kaká. Ricordo il suo gol contro il Manchester United nel 2007. Ricordo gli scarpini che aveva Kakà, ricordo tutto di lui. Il Milan ha lottato per la Champions League in quell'epoca e ricordo tutte le partite". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Reijnders tra rinnovo e tentazioni importanti >>>