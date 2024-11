Milan, Caressa preoccupato: “Morata non sta mai in area di rigore”

Il parere di Marocchi

Giancarlo Marocchi, presente in studio, ha evidenziato il valore singolo dei giocatori rossoneri, che però non si sono ancora amalgamati in una squadra: "Io ho l'impressione che al Milan, se si potesse vincere uno Scudetto sommando i valori dei 22 giocatori, il Milan se non vince il Campionato, lo perde di un punto. Qui bisogna capire come trovarne 11 che stiano in campo bene insieme. Con Morata che gira per il campo, è chiaro che serve un centravanti".