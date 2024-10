Biasin sul Milan: “Morata? Serve che si sblocchi definitivamente”

Durante il solito appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio "L'Ascia o Raddoppia", il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del Milan , in modo molto particolare ha parlato di Alvaro Morata , spiegando quanto sarebbe importante per Paulo Fonseca ritrovare il Morata visto a Leverkusen , in grado di entrare e cambiare la partita.

"Come per Morata trovare (ride ndr). È assolutamente importante. Quindi si, perché il Milan che pure ha perso un'altra partita in Champions. Ma ci sono sconfitte e sconfitte, e quella di Leverkusen è stata una di quelle sconfitte che comunque ti lasciano qualcosa di buono. 0 punti, per l'amor del cielo, ma non ha giocato una cattiva partita il Milan.