Bergomi: “Nel Milan ci sono giocatori imprescindibili come Morata”

"L' Inter in questo momento è stanca , fisicamente non è pronta, però ha tutto il tempo di mettersi a posto ".

Le altre italiane in Europa

"La Lazio ha fatto bene, Baroni ha idee: ha vinto bene su un campo difficile. La Fiorentina vince ma non convince, manca un po' di fantasia davanti. Male la Roma, un po' mi spiace per Juric che ha una squadra che non centra molto con come vuol giocare lui, con l'uomo contro uomo". LEGGI ANCHE: Milan, momento nero: Capello difende Fonseca e critica i giocatori >>>