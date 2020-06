Milan, Morace: “I rossoneri hanno lasciato punti per strada immeritatamente”

MILAN NEWS – L’ex allenatrice del Milan Femminile Carolina Morace è intervenuta quest’oggi a Sky Sport 24 per parlare dei rossoneri e del fatto che potrebbero esserci sorprese in questa ripresa di campionato. “Il Milan ha una rosa ridotta rispetto alla Roma ma secondo me è una squadra che ha una sua identità di gioco, ha lasciato punti per strada immeritatamente”, ha dichiarato l’ex attaccante.

