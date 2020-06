Calciomercato Milan – Si studia l’offerta per Szoboszlai: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai, classe 2000, centrocampista ungherese, lascerà il RB Salisburgo in estate. Lo aveva fatto capire, già qualche giorno fa, il suo allenatore, Jesse Marsch, alla vigilia della sfida contro il LASK Linz.

E lo ha confermato, in pratica, la scelta di mercato del club di proprietà del gruppo ‘Red Bull‘. Come riferito da ‘calciomercato.com‘, il RB Salisburgo, infatti, ha individuato il suo sostituto in Robin Hack, classe 1998, esterno offensivo che, la scorsa estate, era passato in prestito con diritto di riscatto dal TSG Hoffenheim al Norimberga, laddove ha segnato 10 gol in 30 partite.

La trattativa tra Hack e il RB Salisburgo è in piedi e potrebbe chiudersi ad inizio luglio. Il prossimo mese, oltretutto, sarà anche importante per capire i prossimi passi di Szoboszlai. La Bundesliga austriaca terminerà, infatti, il 5 luglio e prima di andare in vacanza il giocatore vorrebbe conoscere il suo futuro.

Sulle sue tracce, oltre Milan e Lazio, anche Arsenal (Premier League), Hertha Berlino (Bundesliga) e Siviglia (Liga), ma i rossoneri si sono mossi con largo anticipo, giacché Szoboszlai è una precisa richiesta del futuro manager del Diavolo, il tedesco Ralf Rangnick, il quale ha scoperto e lanciato Szoboszlai.

Il Milan, secondo ‘calciomercato.com‘, è fiducioso sulla chiusura dell’affare, ma, al momento, il prezzo principale sarebbe rappresentato dal prezzo del cartellino del giocatore, fissato in 25 milioni di euro. Il Diavolo studia l’offerta giusta per portare Szoboszlai a Milano. INTANTO L’UNGHERESE ‘FLIRTA’ ANCORA SUI SOCIAL CON RAFAEL LEÃO >>>