Milan-Monza, Galliani: “Telecamere tutte su di me. Non muoverò un muscolo”

Sul momento del Monza : "La squadra è nata 110 anni fa e grazie a Berlusconi è arrivata in Serie A per la prima volta. Quando lo ha comprato erano 17 anni che non disputava neanche la Serie B. Dire che è un sogno è un eufemismo"

Sulle emozioni a San Siro : "Mi sto allenando mentalmente da tutta la settimana. Le telecamere mi cercheranno ma io non voglio muovere un muscolo. Gol, rigori, Var: la mia faccia rimarrà la stessa. So che non ci crederanno ma ci proverò"

Su Ancelotti: "Con Ancelotti si sbagliano, dicono che ha vinto quattro Champions League ma... sono sei! Con il Milan ne alzò due anche da giocatore. Lui è il più grande, punto. Nessuno ha vinto cinque top campionati europei e credo che mai torneremo a vedere qualcuno come lui. Solo lui può fare cose del genere. Continuiamo ad avere un grande rapporto e, in più, per me il Madrid è speciale. Quando ero piccolo mi emozionavo con Di Stefano". Origi, Rebic e non solo: quanti cambi per Stefano Pioli in Milan-Monza!