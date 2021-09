Milan, Montolivo: “Tonali sta maturando. Ha più consapevolezza”

Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero e opinionista di DAZN, ha parlato di Juventus-Milan e della gara di Tonali

Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero, ha parlato di DAZN di Juventus-Milan, gara terminata con il risultato di 1 a 1. Montolivo si è soffermato in particolar modo sulla prova di Sandro Tonali: "Credo che Tonali stia maturando, che abbia più consapevolezza rispetto alla scorsa stagione. Oggi è qualcosa di più di un'alternativa. Locatelli ha due anni in più di Tonali, si è imposto già in Serie A e in Nazionale. Manuel forse ha qualcosa in più dal punto di vista della visione di gioco, della pulizia del passaggio, mentre Tonali ci arriverà: è cresciuto tantissimo dal punto di vista fisico. Entrambi hanno nel destino la maglia azzurra". Maldini e Massara intanto pensano al calciomercato: due i nomi nel mirino