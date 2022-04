Milan, Montolivo: “Fischi a Kessie fisiologici, non passa un periodo brillante”

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha parlato dei tanti fischi di San Siro all'indirizzo di Franck Kessie. Queste le dichiarazioni

Franck Kessie non sarà più un giocatore del Milan a partire dalla prossima stagione. Il centrocampista ivoriano, infatti, ha già sostenuto le visite mediche e firmato il contratto con il Barcellona. Da uno dei calciatori più amati della rosa è diventato ben presto quello più bersagliato dai fischi di San Siro. A peggiorare la sua situazione c'è quell'intervista della scorsa estate in cui dichiarava di voler restare al Milan a vita. Evidentemente le cose stanno andando diversamente. Anche ieri sera, in occasione del match contro il Bologna, i tifosi lo hanno ricoperto di fischi al suo ingresso in campo. Di tutto questo ha parlato l'ex capitano rossonero Riccardo Montolivo: ecco il suo pensiero nel suo intervento dagli studi di 'DAZN'.