Milan, Montolivo: “Addio amaro. Ancora oggi non so il motivo” | News

Ultime Notizie Milan News: l’addio di Montolivo

MILAN NEWS – Riccardo Montolivo, ex giocatore rossonero, è tornato a parlare a Sky Sport del suo addio al Milan. Ecco cosa ha detto.

“E’ stato un addio amaro, ancora oggi non ho capito il perchè di certe cose che sono successe. Non ho mai avuto una spiegazione plausibile, ancora oggi non so il motivo. Una volta eravamo in emergenza e hanno fatto giocare Calabria in mezzo al campo nonostante io fossi a disposizione. Altre volte sono stato convocato solo perchè i ragazzi della Primavera erano infortunati. E’ andata così, ma non guardo più indietro, io guardo al futuro”. Buona notizia intanto per Pioli, che recupera un giocatore. VAI ALLA NOTIZIA>>>