Milan-Fiorentina, Saelemaekers si allena in gruppo | News

Ultime Notizie Milan Fiorentina: recupera Saelemaekers

MILAN NEWS – Dopo il pareggio 1-1 contro il Lille, arriva un’ottima notizia per Stefano Pioli. Come viene riportato da Sky Sport, Alexis Saelemaekers si è allenato quest’oggi in gruppo e dunque sarà a disposizione per la partita contro la Fiorentina.

Saelemaekers ha smaltito velocemente il problema alla caviglia rimediato contro il Napoli. Possibile a questo punto che il belga possa giocare anche titolare contro la Fiorentina, considerando che ieri Samu Castillejo ha speso molte energie contro il Lille. Calciomercato Milan: Maldini, ritorno di fiamma a centrocampo. VAI ALLA NOTIZIA>>>