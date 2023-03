Milan, Montella: “Maignan rientro fondamentale. Su Leao…”

Vincenzo Montella, ex allenatore di Milan e Fiorentina, ha parlato dei due giocatori rossoneri Maignan e Leao

Vincenzo Montella , ex allenatore di Milan e Fiorentina , ha parlato della partita di stasera al Franchi tra i rossoneri e la Viola. Ecco le sue parole sui due rossoneri Mike Maignan e Rafael Leao nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Su Maignan : "Il suo rientro è stato fondamentale. Un portiere straordinario che vale come un grande bomber. Con lui la squadra ha un’altra sicurezza".

Su cosa manca a Leao: "La continuità ed essere decisivo in gare internazionali come quella che si giocherà a Londra. Ma è ancora giovane, ha un tecnico che lo sprona, lo capisce, e un ambiente in cui crescere. Ne tenga conto quando dovrà decidere il suo futuro".