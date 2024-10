Milan, le profezie di Montella: Leao, lo Scudetto e cosa manca ancora

Su Inter-Juventus: "Inter-Juve un bellissimo spot per il calcio italiano, è inusuale da noi una gara di cartello giocata così a viso aperto. È stata vista in tutto il mondo, ha regalato gol, emozioni, rimonte, prodezze.Quando ci sono otto reti e tante azioni pericolose è chiaro che qualcosa le squadre hanno pure sbagliato, ma succede anche quando vediamo tanti gol in sfide di Premier, della Liga o di Champions. I tifosi si sono certamente divertiti. Poi capisco che ad Inzaghi certe disattenzioni non siano andate giù. L'Inter ha fallito 3-4 volte il colpo del k.o. che di solito sa sferrare con concretezza e cinismo. Sono molto contento per Yildiz. Questa soddisfazione arriva al momento giusto. A soli 19 anni è diventato il più giovane a segnare una doppietta in una sfida tra Inter e Juve. Ha dato una risposta importante in fase realizzativa e nel gioco con i compagni. In Turchia si parla molto di lui e se lo merita. È un ragazzo maturo e “mentalizzato”. Non sbaglia mai atteggiamento". LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, Ordine smaschera il caso Leao: poi rivela il chiodo fisso di Fonseca >>>